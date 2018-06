Temos déficit comercial tremendo com a China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou brevemente sobre o comércio com os chineses, durante uma entrevista coletiva realizada há pouco em Cingapura, que teve como assunto principal a reunião dele com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Trump disse que os EUA possuem um déficit “tremendo” com os chineses e que não pode permitir que esse cenário se mantenha.

“Temos tido conversas bem duras sobre comércio com a China, mas preciso fazer isso”, afirmou. Ao mesmo tempo, ele elogiou o país e especialmente o presidente chinês, Xi Jinping, por sua colaboração no diálogo com os norte-coreanos.