Temer se reúne com Padilha, Jungmann, Etchegoyen e Meirelles

O presidente Michel Temer (MDB) está reunido na noite deste domingo com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Raul Jungmann (Segurança Pública) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional). O encontro acontece no Palácio do Jaburu, onde Temer mora com a família.

O tema da reunião ainda não foi divulgado pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Também participa do encontro o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que se filiou ao partido de Temer para tentar se viabilizar como candidato à Presidência da República pela sigla.

Antes de receber os ministros, Temer se reuniu no Jaburu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tratar do projeto que viabiliza a privatização da Eletrobras e o que reonera a folha de pagamento para alguns setores da economia.

Consideradas prioridades pela equipe econômica, as duas propostas tramitam na Câmara e enfrentam resistência não só de parlamentares da oposição como de deputados de partidos da própria base aliada, que resistem a votar matérias impopulares em ano eleitoral.