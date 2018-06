O presidente Michel Temer parabenizou a Seleção Brasileira de Futebol após vitória sobre a Costa Rica por dois a zero na manhã desta sexta-feira, 22. “Parabéns, seleção, pela garra e determinação! Rumo ao hexa”, escreveu Temer no Twitter. O presidente assistiu ao jogo no Palácio do Jaburu e só deve ir para o Planalto por volta do meio-dia