Telão na praça de alimentação e transmissão dos jogos do Brasil na Copa no PolloShop

Nesta quinta-feira (14), começam os jogos da Copa do Mundo 2018, que, neste ano, acontece na Rússia. O clima de Copa começa a tomar conta da cidade, e no PolloShop, no bairro Alto da XV, não poderia ser diferente. Nos dias de jogos da Seleção Brasileira haverá transmissão da partida, ao vivo, no telão com sistema de som, na praça de alimentação do shopping.

Além dos jogos, para completar a torcida, as lojas da praça de alimentação do Pollo terão menus especiais, com combos e preços promocionais, exclusivamente nos dias dos jogos do Brasil. O menu com todas as opções gastronômicas exclusivas para as partidas estará disponível nas mesas da praça de alimentação. O shopping estará todo decorado para o período da competição, nas cores da seleção canarinho. A intenção é proporcionar um ambiente divertido e agradável para reunir os amigos e torcer pelo nosso país.

No dia 14 de junho (quinta-feira), a transmissão começa com a abertura oficial da Copa do Mundo da Rússia, às 11h30, pelo horário de Brasília, seguida pela primeira partida da competição, às 12h, com Rússia e Arábia Saudita. A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na competição no domingo (17), a partir das 15h, contra Suíça. Na sequência, os jogos do Brasil na primeira fase serão no dia 22 (sexta-feira), às 9h, contra a seleção da Costa Rica, e no dia 27 (quarta-feira), às 15h, contra a Sérvia.

Nos dias em que os jogos começarão às 9h, as lojas da praça de alimentação também estarão abertas a partir deste horário, para atender quem comparecer ao Pollo para acompanhar o jogo. É importante a torcida para o Brasil: passando para as demais fases, os jogos também serão transmitidos no PolloShop.

Serviço:

PolloShop

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Fotos: Divulgação.