Tecpar e Águas Paraná vão apoiar reciclagem no Paraná

No Dia Mundial da Reciclagem, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Instituto das Águas do Paraná (Aguas Paraná) assinaram um acordo para fazer avaliação de unidades recicladoras de 90 municípios do Estado. Também vão ofertar treinamento em gestão administrativa e segurança no trabalho a mais de mil pessoas que trabalham com coleta e reciclagem de resíduos nessas cidades.

O convênio foi assinado entre o diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, e o diretor-presidente do Aguas Paraná, Iram de Rezende. O Aguas Paraná tem entre suas ações um projeto que busca dar às cidades paranaenses estrutura para reciclar o lixo gerado localmente, com barracões, caminhões e maquinário para apoiar o processo produtivo.

“Assinamos, em nome da governadora Cida Borghetti, um acordo para levar a todo o Estado soluções para a reciclagem de resíduos sólidos. Esse processo vai aumentar a renda dos trabalhadores e agregar tecnologias em benefício da população paranaense. Nossa meta é que cada um dos profissionais consiga ter uma renda perene de pelo menos R$ 1,2 mil por mês”, disse o diretor-presidente do AguasParaná.

O Tecpar, que já fez a avaliação da Planta de Gerenciamento de Resíduos Recicláveis que o Águas Paraná instalou em Corbélia, no Oeste do Estado, foi contratado agora para fazer a mesma avaliação em 90 novos municípios, explica Rezende.

O instituto vai avaliar nesses municípios as instalações e equipamentos das plantas que são destinadas para a triagem, enfardamento e comercialização dos resíduos recicláveis coletados pelas associações de catadores local. A intenção é analisar se as Plantas de Gerenciamento de Recicláveis apresentam condições de operação e trabalho satisfatórias com relação ao desempenho, à ergonomia e à segurança relacionados aos equipamentos e instalações da planta.

O diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, ressaltou a soma de competências entre instituições do Governo do Estado para buscar soluções aos cidadãos paranaenses. “Orientados pela governadora Cida Borghetti, somamos esforços para prestar melhores serviços públicos aos paranaenses. O Governo, com suas instituições, oferecem infraestrutura e capacitação para impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

EDUCAÇÃO

Em outra frente, a ação do Águas Paraná prevê que profissionais da reciclagem e agentes municipais sejam treinados pelo Tecpar Educação em gestão administrativa e financeira para operar as plantas de reciclagem e ainda em meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. “A intenção é que os profissionais da reciclagem se sintam donos da gestão da unidade recicladora, atuando em prol de seu desenvolvimento como empresa perene, que contribui com o meio ambiente e com a qualidade de vida das cidades”, destacou Rezende.