O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e demonstrou apoio ao brasileiro Neymar, um dos jogadores mais criticados na Copa do Mundo da Rússia. “Ele é um campeão e o ajudaremos se recuperar”, disse.

O elenco do PSG, sem a presença dos atletas que jogaram o Mundial, está em Cingapura, onde neste sábado enfrentará o Arsenal, em partida válida pelo torneio amistoso International Champions Cup. Curiosamente, o time inglês será comandado pelo ex-técnico do clube parisiense, o francês Unai Emery.

“Todos no clube querem ajudar o Neymar a se sentir bem o mais rápido possível, esquecendo o que aconteceu no Mundial. Ele é um grande jogador, sabe como se comportar nas vitórias e também nas derrotas. Nós vamos ajudá-lo”, afirmou.

Os principais jogadores do elenco do PSG, como Neymar, Mbappé e Cavani, devem se reapresentar ao time na próxima semana. Tuchel demonstrou entusiasmo ao falar sobre o elenco cheio de estrelas da equipe. “Na minha experiência, os grandes jogadores são mais fáceis de treinar, porque eles querem competir e ganhar. Não estou aqui para ensiná-los a jogar. Tenho que ajudá-los a se organizar, gerenciar seu talento dentro do grupo e manter a fome necessária para competir”, comentou o alemão.

Na opinião dele, não haverá problema de vaidade. “Claro que temos personalidades fortes, mas não estou preocupado com isso. Porque no fim das contas, esses garotos querem mesmo é jogar. Porque eles, com cinco, seis anos jogavam bola na praia, em qualquer lugar perto de suas casas, nas ruas. Queremos encontrar isso e nos divertirmos. E dá para se divertir trabalhando duro”, finalizou.