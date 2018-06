Tácio Muzzi é nomeado diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional

O Ministério Extraordinário da Segurança Pública nomeou o delegado de polícia federal Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Ex-diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, Tácio Muzzi entrará no lugar de Carlos Felipe Alencastro Fernandes de Carvalho, exonerado hoje e que estava no cargo desde dezembro passado.

A troca do titular do Depen está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 19.