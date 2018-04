Suspeito é morto por PM durante assalto a ônibus na zona sul

Uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal terminou em tiroteio e na morte de um suspeito no Jabaquara, zona sul da capital paulista, na tarde desta quinta-feira, 19. Segundo a Polícia Militar, um policial militar de folga que estava no coletivo presenciou a ação, reagiu e trocou tiros com os criminosos. Ao menos três pessoas ficaram feridas.

O caso aconteceu por volta das 16 horas dentro de um coletivo que circulava pelo corredor da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito morreu no local e o policial foi ferido no rosto. Além dele, uma passageira foi baleada no abdome e o motorista do ônibus foi atingido por estilhaços na cabeça. As vítimas foram levadas a hospitais da região.

A polícia não informou quantos assaltantes participaram do crime.