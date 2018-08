A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 441 milhões na quarta semana de agosto (de 16 a 22). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,027 bilhões e importações de US$ 3,586 bilhões.

O mês de agosto acumula superávit de US$ 3,129 bilhões até dia 26, abaixo 44% do registrado em todo o mês de agosto de 2017, quando o resultado foi positivo em US$ 5,592 bilhões.

No ano, o superávit comercial acumulado é de US$ 37,165 bilhões, queda de 21,2% em relação ao mesmo período de 2017. A estimativa do governo para este ano é que a balança encerre o ano com superávit acima de US$ 50 bilhões.

Em agosto, houve alta de apenas 6,5% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento nas vendas de produtos manufaturados (+14,7%) e básicos (+12,8%). Houve queda, porém, nas exportações de semimanufaturados (-16,3%).

Já as importações registraram alta superior, de 20,5% na mesma comparação.