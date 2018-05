Superávit comercial da China com EUA salta 43,8% em abril

O superávit comercial da China com os EUA deu um salto de 43,8% em abril ante março, a US$ 22,19 bilhões, segundo dados publicados hoje pela Administração Geral de Alfândega do país asiático.

Entre janeiro e abril, a China acumulou superávit de US$ 80,4 bilhões no comércio com os EUA, 13,4% maior do que em igual período do ano passado.

Crescentes tensões comerciais entre Washington e Pequim podem ter incentivado empresas a antecipar exportações e importações antes da possível aplicação de tarifas. No mês passado, EUA e China ameaçaram impor tarifas a bilhões de dólares em produtos um do outro. Fonte: Dow Jones Newswires.