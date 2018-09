Eles vieram para ficar! Quem resiste a um mini jardim enfeitando um cantinho da casa ou do trabalho?! Por isso, o Shopping Jardim das Américas, em Curitiba (PR), promove a 5ª edição da Exposição e Venda de Suculentas e Cactos. Será entre os dias 12 e 16 de setembro, no 1º piso do empreendimento.

O evento é em parceria com o Bazar das Suculentas Casa Verdinha, Jardim de Pedra, ID Ateliê e Skull Store. A entrada é gratuita e os produtos estarão em exposição das 10h às 22h. São centenas de mudas de suculentas e cactos, além de arranjos prontos para decoração, com preços que começam em R$ 3,00.

Shopping Jardim das Américas

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 Jd. das Américas

(41) 3366-5885.