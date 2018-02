Startup curitibana quer modernizar a indústria do mate

Modernizar a indústria do produto que levou Curitiba a um ciclo virtuoso é a missão da startup Erva Mate Paraná, sediada no Engenho da Inovação, núcleo do Vale do Pinhão. A empresa embala seus produtos a vácuo e os vende pela internet. O proprietário, Danilo Richartz Benke, esteve com o prefeito Rafael Greca nesta quinta-feira (1/2) e falou sobre o entusiasmo com o produto genuinamente paranaense.

Greca lembrou a importante contribuição que a erva-mate teve para o desenvolvimento econômico de Curitiba no século 19. “Fez a riqueza da nossa cidade até a realidade que permitiu a criação da primeira universidade do Brasil em Curitiba”, disse. Greca ressaltou também que a classificação do botânico John Miers para a planta foi Ilex curitibensis, enquanto o francês Auguste de Saint-Hillaire chamou Ilex paraguaiensis.

Benke contou que trabalhou na antiga empresa Matte Leão, onde ganhou admiração pelo produto, assim como pela sua história. “Depois de viajar o mundo em feiras de alimentos, resolvi modernizar a indústria do mate”, explicou.

No encontro, ele ganhou uma edição do livro Curitiba: Luz dos Pinhais, de autoria de Greca, que possui um capítulo dedicado ao ciclo da erva-mate em Curitiba.

Também acompanharam a reunião o presidente da Agência Curitiba de Inovação, Frederico Lacerda, a mulher de Benke, Josiane Paterno Benke, e o filho Enthony Benke.