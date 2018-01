Startup cria solução que conecta diversos meios de pagamentos em um único sistema

Vislumbrando um cenário de aceleração econômica do país, a Hash lab, startup especializada em soluções de meios de pagamento, desenvolveu a Hash Payment Plataform, um hub capaz de conectar diversos players do ecossistema de pagamentos. Esse hub é uma maneira simples para que qualquer empresa se torne em um intermediador de pagamentos. Entre as soluções plugadas, há fornecedores de hardware, logística, emissores de cartão e instituições de pagamentos.

A plataforma, que não possui nenhum concorrente que ofereça exatamente os mesmos serviços, é pioneira, de acordo com Thiago Arnese, um dos fundadores da Hash lab.

“Nosso maior diferencial é que já abstraímos todas essas integrações com parceiros. Quando uma empresa nos contata para utilizar determinado parceiro, realizamos toda a integração, gestão e a conciliação dessa nova solução diretamente em nossa plataforma, facilitando a comunicação e agilidade entre os soluções.”

O empreendedor explica ainda: “Se, por exemplo, um cliente nosso utiliza a adquirente A junto com o fornecedor B de hardware, eles conseguem, de maneira rápida e simples, adicionar um novo serviço de cash back, por exemplo, sem que ocorra nenhum transtorno na hora da venda. Conectamos soluções, unificando-as com a Hash Payment Plataform”.

Dentre os benefícios oferecidos para seus clientes, a empresa destaca o ganho financeiro que é possibilitado no potencial transacional e menor inadimplência. Tudo porque na plataforma o cliente/intermediador de pagamento é o dono dos recebíveis de seus clientes e pode descontar a comissão no momento da venda, tirando-a diretamente da fonte, com autonomia e controle. É possível garantir a total gestão dos recebíveis e a tecnologia, uma vez que a plataforma é flexível e permite a melhor solução ponta a ponta variando conforme mercado específico. Alguns exemplos de mercados: bilheterias, venda direta, franquias, sub adquirentes, distribuidores e atacados.

Para 2018, a companhia espera integrar mais ferramentas na plataforma, aumentando o valor agregado e gerando maior escalabilidade. “Hoje, a Hash Payment Plataform é nosso principal ativo por ter várias aplicações. Temos clientes que a utilizam como forma de produto próprio, como uma maquininha de cartão, ou para poder fornecer cash back para seus usuários. Podemos ter milhões de produtos sendo comercializados em cima dela, dependendo da configuração adotada de acordo com a necessidade do cliente”, finaliza Arnese.