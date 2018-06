Startup cria dispositivo para motorista não dirigir alcoolizado

Estimular o empreendedorismo e a inovação entre universitários por meio do modelo de startups: esse é o objetivo do Renault Experience. Neste ano, a edição recebeu 323 inscrições de todo o Brasil. Destes, apenas 3 iniciativas foram selecionadas para a receber mentoria exclusiva e aporte de R$ 30 mil para desenvolver uma ideia inovadora que ajude a melhorar as condições de segurança no trânsito brasileiro. E a Uninter está dentro: o grupo SENSCAR, formado por estudantes do curso de Relações Internacionais, divide o pódio com grupo da USP e a Federal do Espírito Santo.De acordo com a Diretora da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança da Uninter, prof.ª Drª Débora Veneral, a vitória dos estudantes comprova mais uma vez o empenho da instituição em promover a interdisciplinaridade e apoio ao potencial criativo de seus alunos.

“São alunos que contrariam a expectativa: não são da área de Engenharia e mesmo assim conseguiram desenvolver um produto de alto impacto, e isso é empreender”, explica. Para conseguir realiza-lo, o grupo contou com o suporte de mentores da Uninter de todas as áreas do conhecimento. “A Uninter disponibilizou um grande time de professores, cada um com sua especialidade, para orientá-los na construção do produto e criação do modelo de negócio”, completa Débora.

Agora, com o desenvolvimento do projeto SENSCAR oferecido pelos estudantes da Uninter, motoristas alcoolizados não conseguirão mais dar a partida no motor do carro. Por meio de aparelho de alta sensibilidade para detecção de álcool, o sensor criado capta se houve ingestão de bebida alcoólica pela respiração do motorista. Caso o sensor reaja positivamente, o carro trava e fica impedido de se movimentar. “Impedimos que o condutor coloque sua vida e de outras pessoas em perigo”, explica Jean Pierre.

A principal dificuldade do grupo durante a criação do protótipo foi conseguir diminuir o custo de produção do sensor. “No começo, avaliamos em R$ 500/unidade, considerando lucro próximo a zero para nós, o que tornava inviável”, relembra Carlos Cunha. Com ajuda dos professores da Uninter, foi possível repensar o plano de negócio. “Eles precisaram se adaptar aos novos modelos de negócio: criamos uma forma de venda em comodato; após dois anos o sensor se torna propriedade do cliente”, explica Daniel Cavagnari, coordenador do curso de Gestão Financeira.

Assim, quando prontos, os clientes poderão comprar o produto e pagar em forma de mensalidade, com baixo valor de mercado. “Ficará em torno de 59 reais por mês; um valor que viabiliza o projeto e paga pela prestação de serviço e monitoramento do condutor”, completa Cavagnari. De acordo com Jean Pierre, integrante do SENSCAR, o primeiro investimento com o aporte recebido será a compra da patente do produto. Vamos estudar mercados no Brasil e exterior para iniciar nossa produção”, explica Jean Pierre.

Paraná ganha primeira agência do Banco da Família

Com a presença de autoridades, parceiros e imprensa, o Banco da Família inaugurou na segunda-feira (25) a agência de União da Vitória, a primeira no Estado do Paraná. Com isso, a instituição passa a atuar nos três Estados do Sul. Segundo a presidente Isabel Baggio, com a agência, localizada numa cidade-pólo como União da Vitória, o banco conseguirá atender de 10 a 15 municípios da região. “Nosso propósito é transformar as localidades nas quais atuamos, ajudar as pessoas a terem renda”, disse a presidente. O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Valter Cano, representou o prefeito na solenidade. “O Banco da Família é mais um benefício que a cidade vai oferecer a quem quer empreender”. comentou.

Prestes a completar 20 anos de atuação, o Banco da Família, instituição de microcrédito com sede em Lages (SC), dá continuidade ao seu projeto de expansão no sul do País inaugurando na segunda-feira (25) a primeira filial no Paraná, em União da Vitória. Com 19 agências nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Banco da Família quer alcançar cerca de 4 mil pessoas em 10 cidades paranaenses, segundo a gerente da unidade, Maristela Schuler, que também é responsável pela agência de Videira.

“Nossa chegada ao Paraná nos deixa mais próximos da meta, que é estar presente em todas as operações de microfinanças do Sul do Brasil”, diz Isabel Baggio, presidente da instituição. “União da Vitória é bastante estratégica, pois faz divisa com Santa Catarina e fica bastante próxima das nossas agências de Videira e Caçador, além de ser uma região que tem perfil para ser atendida pelo Banco da Família”.

Vendas de seminovos e usados crescem

As vendas do setor de veículos seminovos e usados continuam positivas no Paraná, acompanhando a tendência nacional. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2018, de janeiro a maio, as vendas aumentaram 3,1% no Estado, se comparado com o mesmo período de 2017. Os dados são da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar) com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (FENAUTO), que compreendem as categorias: automóvel, comercial leve, comercial pesado, motos e outros.

Os dados registram que no Paraná foram vendidos no acumulado dos cinco primeiros meses do ano de 2018, o total de 496.862 veículos, contra 481.902 unidades comercializadas no mesmo período de 2017. O crescimento também foi registrado se comparado o mês de maio com abril de 2018. Em maio foram comercializados 105.126 veículos, contra 101.121 em abril de 2018, registrando também um volume maior de vendas, com crescimento de 4%.

O presidente da Assovepar, Cesar Lançoni dos Santos, comenta que as vendas estão positivas e normalizadas como tradicionalmente pelo período. Também ressalta que a expectativa é boa para os últimos meses do ano. “Mesmo durante a crise, o nosso setor manteve positiva as vendas e agora vemos que o mercado já está seguindo normalmente com crescimento gradativo. E para este segundo semestre, acreditamos que o setor estará mais aquecido, pois o consumidor está sempre mais disposto a comprar ou trocar de veículo nos últimos meses do ano”. Ele também orienta que as lojas associadas Assovepar são empresas sérias na comercialização de veículos seminovos e usados, sendo uma ótima opção para quem está procurando vender ou comprar um veículo.

Curitiba receberá encontro internacional

A turbulência econômica vivida pelo Brasil nos últimos anos abalou praticamente todos os segmentos. Na área de proteína animal não foi diferente. Entretanto, Celso Cougo, consultor e especialista em Gestão Operacional na Cadeia Produtiva da Carne Bovina, acredita que o pior da crise já passou. Para ele, em 2019 haverá um “crescimento muito interessante para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira”. No que diz respeito às exportações, o especialista diz que o Brasil tem potencial para dobrar o seu volume de negócios, que hoje gira em torno dos US$ 5 bilhões anuais.

Nesse contexto surge a Anutec Brazil 2018 – Feira Internacional de Fornecedores para as Indústrias de Carnes e Proteína Animal. O evento, que ocorre de 07 a 09 de agosto em Curitiba (PR), reunirá expositores e palestrantes dentro de todo o segmento, levando as soluções e informações necessárias para que os produtores possam otimizar seus negócios e buscar o crescimento dentro do mercado. No total, são esperados cerca de 4 mil visitantes, entre frigoríficos e indústrias do setor, de todo o Brasil e do resto do mundo. “Uma feira do tamanho e abrangência da ANUTEC leva tudo para que produtores, frigoríficos e fornecedores de equipamentos fiquem a par do que está acontecendo”, opina Cougo.

Segundo Cassiano Facchinetti, diretor-geral da Koelnmesse Brasil, organizadora do evento, o intuito da feira é justamente aproximar todos os envolvidos em um segmento importantíssimo para a economia brasileira para impulsionar esse mercado”, diz. “Organizamos o evento nos mesmos moldes da maior feira mundial do setor de alimentos, a Anuga Foodtec, também organizada pela Koelnmesse. Com isso, asseguramos toda a expertise para proporcionar um networking de qualidade entre grandes players do mercado, promovendo uma aproximação capaz de gerar grandes resultados para todo o segmento de proteína animal”, acrescenta.

Perigosa decisão do STJ

No mês passado foi publicada uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça entendendo que os créditos presumidos de ICMS integrarão a base de cálculo do IRPJ (e da CSLL) caso os montantes por eles representados, componentes do lucro da empresa, tenha sido distribuídos aos sócios no passado.

Esse requisito foi criado pela Lei Complementar 160/2017, vigente, neste particular, a partir de 22 de novembro de 2017, visto que decorrente de derrubada de veto. A lei ainda determina que o requisito se aplique retroativamente aos processos administrativos e judiciais em curso, sob o pretexto de ser interpretativa. Segundo o escritório Perin & Dallazem Advogados Associados “no entanto, nessa parte, a lei cria uma obrigação, e a criação de um dever não pode ser exigida retroativamente.Ainda: os critérios para a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os créditos presumidos de ICMS são constitucionais, não contábeis. A persistir esse entendimento, teremos ainda um longo caminho (STF) para a consolidação do direito dos contribuintes ao não pagamento de IRPJ/CSLL sobre os créditos presumidos de ICMS.”

APK na campanha do agasalho

Visando continuar sua linha sustentável e de ajuda ao próximo, a Associação de Pilotos de Kart da Região Metropolitana (APK-RMC) firmou parceria de arrecadação de roupas de frio com a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN), para a etapa da Super Copa Paraná de Kart.

As roupas arrecadadas terão dois destinos: As peças infantis serão diretamente destinadas para as crianças atendidas pela APACN. As demais peças serão colocadas à venda no bazar da instituição, e todo fruto da venda dessas roupas será revertido para o benefício das famílias cuidadas pela instituição.

Empreendedorismo em franquia

Uma das maiores feiras de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo oferece aos seus milhares de visitantes a oportunidade de conhecer e selecionar redes de franquias de sua preferência, entre mais de 400 marcas expositoras, e vai além. A feira oficial do franchising brasileiro oferece, ainda, uma agenda de capacitação com conteúdo gratuito ministrado por especialistas que vivenciam na prática os assuntos, e que são instrutores homologados da ABF, para que o público interessado se prepare e escolha da melhor forma possível a franquia de sua preferência. A exposição será

Para a diretora da ABF Educação, Angela Manzoni, “preparamos um conteúdo prático e direto que faz um verdadeiro overview do sistema de franchising no Brasil. Sempre que orientamos candidato, ressaltamos a importância do conhecimento prévio deste modelo que traz muitas vantagens, mas também obrigações. Logo, a feira é um ambiente muito propício para a prospecção de negócios, pois une o conhecimento e a presença de centenas de marcas expositoras de segmentos variados. E tudo isso de graça e com uma variedade de horários para participar”.