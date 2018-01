Spielberg filma uma notícia

Ano de 1971: The New York Times, atendendo recomendação do presidente Richard Nixon, suspende a divulgação do documento secreto sobre envolvimento da Casa Branca, entre 1945 e 1967, na Guerra do Vietnam. The Washington Post, entretanto, recebe também os mesmos papéis do Pentágono. E, décadas e guerras depois, Steven Spaelberg leva às telas essa notícia de bastidores da imprensa americana. O filme, muito interessante até pelos tempos sombrios de hoje, estreia nesta quinta-feira.

Por sua atuação em The Post: A Guerra Secreta como Katahrine Graham, a proprietária do jornal, Meryl Streep ganha sua 21ª indicação ao Oscar de melhor atriz. Tom Hanks, esquecido pela Academia de Hollywood, contracena com ela, na pele do editor. Mas acima da performance do elenco e da maestria de Spielberg, a estrela do filme é o jornalismo.