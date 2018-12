A Souza Cruz realizará, nesta quinta-feira (6), o Seminário de Difusão Tecnológica em Palmeira (PR). A iniciativa tem como objetivo apresentar novas tecnologias para os produtores integrados da Souza Cruz, promover a disseminação de boas práticas e fomentar a inovação tecnológica no campo. Estarão presentes cerca de 200 produtores que visitarão uma propriedade modelo e terão a oportunidade de ver, in loco, o funcionamento e os benefícios da adoção de novas tecnologias.

O projeto comprova que o uso da tecnologia na agricultura familiar é uma realidade e que pequenos produtores podem sim contar com essas ferramentas para ter ganhos de competitividade, escala, gestão e sustentabilidade – tanto do negócio como da produção.

O produtor da região, Cristian Puchalski, foi o selecionado para apresentar sua propriedade ao grupo. Entre as inovações que podem ser encontradas lá estão: camalhão alto de base larga com palhada, fertirrigação, canteiro padrão, comparativo de variedades e estufa LL metálica padrão. Todos esses mecanismos trazem benefícios para a produção, tendo início na redução de mão de obra, passando pela uniformidade das mudas e chegando até o gerenciamento da água e a redução do impacto ambiental.