Sou sustentável, Sou de Algodão

O Brasil é o maior produtor de algodão sustentável do mundo. Mesmo assim a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, com apoio do Instituto Brasileiro do Algodão, criou a campanha Sou de Algodão, para incentivar seu uso na indústria têxtil do país. E a iniciativa acaba de ganhar um reforço: o engajamento da Abvtex-Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Seu diretor executivo, Edmundo Lima, convoca: “O varejo de moda tem assumido cada vez mais o papel de articulador das melhores práticas no segmento e, por isso, convidamos as empresas a serem parceiras do movimento Sou de Algodão, trazendo às plataformas suas peças com, pelo menos, 70% de algodão em sua composição e suas iniciativas em sustentabilidade”.

Para chegar à posição de sustentabilidade, tendo como modelo diretrizes da Better Cotton Initiative-BCI e do programa Algodão Brasileiro Responsável, o certificado leva em consideração critérios de responsabilidade socioambiental e econômico, valorizados pelo mercado mundial.

No pilar ambiental, os requisitos preveem a preservação dos recursos naturais e procuram reduzir os impactos ambientais da cultura. No lado social, garante os direitos do trabalhador, como remuneração justa e benefícios que incluem sua família, como moradia, educação, lazer, alimentação e saúde, além de tratamento sem discriminação. E, no cenário econômico, verifica se responde ao investimento financeiro e remunera o produtor.

Uma importante empresa varejista insere-se nesse engajamento de consumo consciente: a C&A, que assumiu o compromisso global de ter 100% dos produtos confeccionados com algodão mais sustentável até 2020, bem como 67% de matérias-primas vindas de fontes mais sustentáveis.

Sempre é bom situar: o Brasil é a segunda operação mais importante da empresa holandesa no mundo. “Hoje 40% dos itens vendidos pela rede já utilizam essa matéria-prima”, informou a gerente sênior de comunicação, sustentabilidade e relações sindicais da C&A, Rozália Del Gaúdio, em palestra realizada no salão Inspiramais, em São Paulo.

Entre as ações nesse sentido estão alguns pioneirismos: é a primeira empresa do varejo têxtil no Brasil a incluir temas voltados à sustentabilidade em suas campanhas, é a primeira varejista do mundo a lançar camisetas com Certificação Cradle to Cradle (C2C)™ nível Gold, é a primeira rede de varejo de moda a ter uma Loja Eco (em Porto Alegre) com

selo Leed e tornou-se a primeira empresa do varejo de moda a assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, também incentivando a participação de 40 fornecedores.

Atualmente, 54% das peças das linhas Baby e Infantil da C&A são feitas com algodão mais sustentável, o que inclui o BCI e o algodão orgânico certificado na origem. O uso dessa matéria-prima nos produtos infantis da companhia teve início em 2014 e, desde então, vem se expandindo, como jeans e até na nova coleção de calcinhas.

Rozália Del Gaúdio lembra que 100% dos fornecedores e subcontratados da rede são monitorados, ou pela C&A e/ou por auditorias externas como a da Abvtex. E, para um impacto mais positivo na moda, adianta: “Temos agora um desafio com viscose, poliéster e poliamida sustentáveis”.