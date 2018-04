Sorteio do primeiro vale-presente acontece hoje

Nesta sexta-feira (27), acontece o sorteio do primeiro vale-presente no valor de R$ 15 mil em compras no Shopping Mueller. A ação faz parte da Campanha de Dia das Mães do mall, que vai realizar, até o dia 14 de maio, sorteios semanais de R$ 15 mil em vales-presente e um BMW 220i Active Tourer ao final da campanha. Os sorteios dos vales-presente acontecerão nos dias 27 de abril, 4 de maio e 11 de maio, sempre às 19h. Já no dia 15 de maio, também às 19h, será sorteado o BMW.

Para participar, o cliente deve somar R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes e retirar seus cupons no Lounge de Trocas, localizado no piso L1 do shopping. A cada R$ 400 o participante recebe um cupom para concorrer aos vales-presente e ao carro.

O Shopping Mueller está utilizando o sistema de autoatendimento com tablets para a troca dos cupons. O cliente também tem à disposição, um aplicativo do shopping para realização do cadastro de suas notas. A retirada dos cupons deve ser feita pessoalmente no Lounge de Trocas, que conta com a assinatura da arquiteta Luize Andreazza Bussi. Além disso, o Shopping Mueller conta com cinco vitrines distribuídas pelo mall com sugestões de presentes para as mães.