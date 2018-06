Sorteio de passeio panorâmico de helicóptero na Semana dos Namorados no Tierra Del Fuego

Vai ter surpresa para os casais que passarem pelo Restaurante Parrilla Tierra Del Fuego nos próximos dias. Os casais que jantarem no restaurante na semana dos namorados, entre os dias 05 e 12 de junho terão direito a preencher um cupom e concorrer a um romântico passeio panorâmico de helicóptero pela cidade de Curitiba. Serão três casais sorteados e o sorteio será feito no dia 13 de junho.

Os casais contemplados terão até o dia 13 de setembro para agendar o passeio, que poderão sofrer alterações sem aviso prévio, mediante condições climáticas e disponibilidade da aeronave. Cada passeio sorteado será exclusivamente para duas pessoas, que podem ser substituídas até a data do embarque.

Além de concorrer a esse passeio inesquecível, o casal que comemorar a época mais romântica do ano Tierra Del Fuego irá desfrutar a autêntica parrilla argentina, com os cortes bovinos mais nobres, como o famoso Bife de Chorizo. Além disso, a carta de vinhos da casa contempla excelentes rótulos argentinos, para harmonizar com perfeição ao menu portenho da casa. Há também cervejas especiais argentinas. Para completar a noite em grande estilo, nada melhor do que o famoso doce de leite argentino, que compõe diversas sobremesas do menu.

O restaurante aceita reservas pelo telefone (41) 3256-2323.

Serviço:

Semana Especial Namorados no Restaurante Parrilla Tierra Del Fuego

De 05 a 12 de junho, exclusivamente no jantar

Casais que jantarem na casa nesse período concorrerão a um passeio de helicóptero por Curitiba

Reservas pelo telefone (41) 3256-2323

Rua Rocha Pombo, 331 – Juvevê

www.tierradelfuego.com.br

Facebook e Instagram: @TierraDelFuegoCWB

Fotos: Divulgação.