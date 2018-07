Na última semana, as sócias da Cosy Home, Nitsa Vianna e Andrea Santos Vianna desembarcaram em São Paulo para conhecer de perto os ambientes decorados da CASACOR, a principal mostra de arquitetura e decoração que está em exposição no Jockey Club.

Além de buscar inspiração, as sócias registraram a composição de ambientes com diversos lançamentos que já chegaram à Cosy Home em Curitiba. Entre eles, estão os charmosos tecidos da marca Entreposto, da coleção Kyoto, inspirada no refinamento e na atmosfera do Japão, com diversas opções em tons de cinza, branco e dourado, e também belas maxmantas, ideais para o inverno, que já se encontram para venda na loja. Outros destaques registrados pelas sócias foram os papeis de parede das marcas Branco e Select Paper, todos disponíveis na Cosy Home.

A Cosy Home é especializada em papéis de parede, tecidos e persianas e trabalha com as principais marcas e designers nacionais e internacionais do segmento. A loja está localizada na Rua Bruno Filgueira, 1352 – Bigorrilho. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (41) 3030-6959.