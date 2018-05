Sobremesa de graça para as mães no Tierra Del Fuego

No dia 13 de maio, próximo domingo, a tradição é levar a mamãe para almoçar em um lugar especial. Para ajudar os filhos nessa difícil tarefa, o mais tradicional restaurante argentino de Curitiba, o Tierra Del Fuego, vai oferecer um mimo especial para as mamães que almoçarem no restaurante: a sobremesa, para fechar com chave de ouro o almoço do Dia das Mães, será por conta da casa e será a deliciosa Banana Flambada com Sorvete.

No menu à la carte do Tierra Del Fuego estarão à disposição os autênticos cortes bovinos argentinos especiais, 100% Angus, como o tradicional Bife de Chorizo, elaborados pelo mestre churrasqueiro Pedro Montefusco, que comanda a parrilla do Tierra desde o início das atividades do restaurante em Curitiba. Além das carnes nobres, há diversas opções de acompanhamentos, uma seleta e especial carta de vinhos e cervejas importadas da Argentina. Tudo para deixar ainda mais portenho o almoço do Dia das Mães.

Para maior comodidade dos clientes, o restaurante aceita reservas de mesas para o almoço do Dia das Mães. O telefone é (41) 3256-2323.

Serviço:

Almoço do Dia das Mães no Restaurante Tierra Del Fuego

Dia 13 de maio, das 11h30 às 15h30

Cortesia: Sobremesa Banana Flambada com Sorvete para as mães

Rua Rocha Pombo, 331 – Juvevê

Reservas pelo telefone (41) 3256-2323

www.tierradelfuego.com.br

Fotos: Divulgação.