Sob o domínio das facções criminosas

As autoridades da Segurança Pública em todo o país não podem mais fechar os olhos ao domínio que as facções criminosas têm das carceragens de qualquer presídio brasileiro. Desde domingo se desenvolve uma rebelião na Casa de Custódia de Curitiba, no bairro da Cidade Industrial. Lá estão cerca de 200 presos a mais do que a capacidade local, que seria de 425 detentos. Outra coisa que chama a atenção é que os presos exigem a volta de quatro presos que foram transferidos para outros locais para continuar o domínio de uma facção criminosa. Até bem pouco tempo as autoridades de segurança pública do Paraná negavam que nossos presídios eram controlados pelas facções criminosas.