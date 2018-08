O candidato do MDB, Paulo Skaf, aparece pela primeira vez à frente do ex-prefeito da capital, João Doria (PSDB), na disputa pelo governo do Estado, segundo uma nova pesquisa do Ibope divulgada nesta sexta-feira, 3.

De acordo com o levantamento, feito a pedido da TV Bandeirantes, Skaf saiu de 17% das preferências no final de junho para 22% em agosto, enquanto Doria passou de 19% para 21%. Como a margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais e para menos, ambos estão em situação de empate técnico.

Atrás dos candidatos do MDB e PSDB, Luiz Marinho (PT) e Marcio França (PSB) chegam a 3%. Brancos e nulos somaram 32%, contra 11% de eleitores que não souberam responder.

No segundo turno, Skaf também ultrapassou Doria por 36% a 32%. Brancos e nulos somaram 25%, enquanto não sabem/não responderam atingiram 8%.

O Ibope mostrou também que a rejeição de Doria chegou a 33% no Estado de São Paulo, contra 24% de Skaf. Na capital, o ex-prefeito chegou a 52% de rejeição, contra 25% do emedebista.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-09683/2018. Foram entrevistados 1.008 eleitores, entre os dias 28 de julho e 3 de agosto.