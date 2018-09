Direcionado à startups, pesquisadores e empresas âncoras do Brasil, a União Europeia, por meio da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), com a realização do Sistema Fiep, promove hoje e amanhã o Bootcamp Innovation Brazil (Encontro de Inovação), no Campus da Indústria. O evento tem o propósito de mostrar as boas práticas e oportunidades para desenvolvimento de negócios, parcerias e acesso ao capital na União Europeia, com o apoio da iniciativa European Network of Research and Innovation Centres and Hubs (ENRICH). Inscrições são limitadas e interessados podem se inscrever gratuitamente no link brazil.enrichcentres.eu/event/bootcamp-in-brazil

Filipe Cassapo, gerente de Inovação, Gestão e Talentos do Sistema Fiep, ressalta que o Bootcamp será um momento oportuno para entender melhor sobre o cenário internacional e como as empresas e startups devem proceder nesse processo de globalização. “É uma oportunidade de colocar o Brasil como ator no cenário global de tecnologia e inovação. Com o evento, poderemos captar retornos importantes para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras, além de promover networking entre empreendedores, empresas, universidades e startups”, diz.

A programação traz palestras, cases e pitches (discursos de venda) sobre ecossistemas de inovação, oportunidades de investimento do Brasil e da União Europeia, instrumentos de apoio financeiro e informações sobre os produtos, serviços e processos oferecidos pela ENRICH. Um dos cases apresentados é o da startup Rocket Chat, uma plataforma open source (software de código aberto) para soluções de comunicação instantânea, que alcançou o mercado global e continua em expansão, impressionando investidores nacionais e internacionais.

Serviço:

Bootcamp Inovação Brasil

Data: 20 e 21 de setembro

Local: Campus da Indústria – Sistema Fiep

Horário: 8h30 às 17h | 8h30 às 12h30

Inscrições: brazil.enrichcentres.eu/event/bootcamp-in-brazil