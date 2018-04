Shopping São José completa 10 anos e realiza campanha

O Shopping São José chega ao seu 10º aniversário com muitos motivos para serem comemorados. Primeiro e único shopping de São José dos Pinhais, o empreendimento escolheu presentear os responsáveis pelo sucesso ao longo dos anos: os clientes. “Podemos dizer que crescemos, aproximamos grandes marcas de seus públicos, proporcionamos muito entretenimento e sabemos que tudo isso é possível graças aos visitantes do São José. Alguns fiéis, que estão conosco desde o primeiro ano e vivem o shopping como se fosse uma extensão da sua casa, e outros novos que acolhem o Shopping como novo ponto de encontro, todos são muito especiais e é isso que queremos demonstrar com a Campanha de Aniversário”, celebra a gerente de marketing do empreendimento, Talita Dallmann.

Aliado as atrações que acontecem ao longo do ano e envolvem todas as idades, o Shopping preparou dez sorteios que acontecem até o Natal. “Os sorteios acontecem mensalmente e envolvem todos os perfis de público. Queremos que nossos visitantes se sintam bem-vindos nesta festa e tenham ainda mais motivos para comemorar conosco”, diz Talita.

O primeiro sorteio acontece no Dia das Mães e dará ao sortudo um carro Renault Kwid. No mês de junho, em comemoração do Dia dos Namorados e aliado ao evento esportivo que é paixão nacional, ocorre o sorteio de dois televisores LG 65 polegadas. Em julho, outubro e novembro os clientes concorrem a vale-compras de 10 mil reais em cada. No Dia dos Pais, será sorteada uma moto Dafra Horizon e no mês de aniversário do Shopping, que é setembro, duas viagens para Fortaleza. E para fechar o ano, um Renault Duster como presente de Natal. A cada R$150,00 em compras a partir do dia 19 de abril, o cliente ganha um cupom para concorrer a todos os prêmios. Os cupons permanecem na urna até o participante ser premiado ou até o último sorteio em dezembro.

Para dar início a campanha, uma ação especial com robô acontece nesta quinta-feira (19/04), das 18h às 20h, e no sábado (21/04), das 16h às 18h. “Ele irá interagir com os clientes e tirar fotos”, adianta a gerente de marketing.

O Shopping São José está localizado na rua Izabel a Redentora, 1434, centro de São José dos Pinhais. Mais informações e o regulamento completo da campanha no site www.shoppingsaojose.com.br/noticia