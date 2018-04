Shopping Palladium comemora 10 anos com vales-compras

Nada melhor do que comemorar um aniversário ganhando presentes. O Shopping Palladium Curitiba preparou uma promoção “Compre e Concorra” especial em comemoração aos seus 10 anos de atividade na capital paranaense: 10 vales-compras de R$ 10 mil.

“Queremos compartilhar nossa felicidade em comemorar o aniversário de dez décadas com nossos clientes. O objetivo é estar junto de cada um, das famílias e amigos, porque comemorar é compartilhar”, afirma a gerente de Marketing do Palladium, Maria Aparecida de Oliveira. Cada R$ 200 em compras equivalem a 1 cupom para concorrer a 10 vales-compras de R$ 10 mil cada. Para participar, basta ir até o posto de troca e apresentar os cupons fiscais de compras feitas no período de 05/04 a 29/04. O sorteio acontece no dia 02 de maio.

10 anos, 10 campanhas

A campanha de aniversário de 10 anos do Palladium Curitiba, maior empreendimento do Grupo Tacla, faz parte das 10 campanhas que vão marcar a comemoração do empreendimento em 2018. Durante o ano, o Shopping vai presentear os clientes com dez campanhas diferentes. A primeira no formato “compre e ganhe” – Escola Divertida – aconteceu em fevereiro e, além de presentear os clientes com mochilas infantis divertidas em formatos de animais promoveu a reflexão da socialização na escola.

A segunda foi realizada em março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na campanha compre e ganhe – Completamente Maravilhosa – as clientes levavam para casa um kit composto por uma nécessaire com três pinceis de maquiagem nas cores inspiradas no universo dos unicórnios