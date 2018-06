Sherwin-Williams faz parceria com Coritiba

Em parceria com o Coritiba Foot Ball Club, time paranaense com mais de dois milhões de torcedores, a Tintas Sherwin-Williams forneceu todo o material para a pintura da fachada do Couto Pereira, que possui capacidade para receber mais de 40 mil pessoas, localizado em Curitiba. Fazendo parte do projeto de revitalização patrimonial do clube, a companhia customizou também a cor da tinta que foi aplicada em toda parte externa do estádio, batizando-a de Verde Alma Guerreira, com o objetivo de que todos os torcedores se sintam representados pelo tom.

“O primeiro local da pintura foi a fachada, na rua Amâncio Moro, um dos principais acessos ao estádio, e hoje, quem passa no local já pode ver a diferença com o novo verde. Aliás, o nome deste tom é motivo de orgulho para o Clube, sinal de respeito e reconhecimento, representando muito bem o espírito coxa-branca”, disse o presidente do Coritiba Foot Ball Club, Samir Namur. De acordo com a administração do clube, outras obras também estão sendo realizadas no estádio, a exemplo da reforma na academia das categorias de base, a recuperação estrutural na curva da Mauá, entre outras.

Aos torcedores e fãs do Coritiba e do Verde Alma Guerreira, a empresa já liberou a comercialização desta cor nas lojas Tintas Sherwin-Williams. Para a parceria, a empresa forneceu a tinta acrílica superlavável, Design. Produzida nos acabamentos fosco, acetinado e semibrilho, o produto possui fórmula exclusiva e mantém a superfície muito protegida. Disponível em outras milhares de cores, o produto é sem cheiro, possui excelente resistência ao desbotamento, alta cobertura e durabilidade.

Sobre o Coritiba Foot Ball Club

Fundado em 1909, o Coritibano Foot Ball Club é um dos clubes mais populares e tradicionais do país, é o maior campeão do futebol paranaense (com 38 títulos), campeão brasileiro de 1985, e já foi vencedor de vários torneios do país e do exterior. O Estádio Couto Pereira tem 71 camarotes, 400 vagas de estacionamento, 28 locais de alimentação e recebe grandes jogos e shows nacionais e internacionais. A torcida coxa-branca é gigante, tem uma média de público entre as maiores do Brasil e um quadro associativo ao clube com mais de 22 mil sócios. O clube é chamado Coritiba, de acordo com a história, porque antigamente a grafia da cidade era feita de duas maneiras: Coritiba, respeitando a grafia européia, e Curityba, seguindo a grafia tupi-guarani.