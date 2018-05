Seu garçom, faça o favor de levar depressa a cerva pro cientista

O bar We Are Bastards sediará três palestras científicas na próxima semana. É que cientistas de vinte países, simultaneamente, deixarão bancadas e laboratórios para compartilhar conhecimentos em espaço popular. É o Pint of Science que, só no Brasil, acontecerá em 56 cidades e espera um público de 50 mil pessoas;

Em Curitiba, pela segunda vez participando do festival que une diversão com ciências, haverá 15 palestras, das quais 13 serão ministradas por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná.

E o We Are Bastards receberá o professor Felipe Braga Ribas, nesta segunda dia 14, com o tema My precious! Novos anéis no Sistema Solar. No dia 15, o professor Marcos Sfair Sunye, falará sobre a Big data e transparência: porquê isso é problema seu?. Para encerrar, dia 16, a professora Elisa Orth anuncia: As cientistas estão chegando…

O objetivo é criar um canal de comunicação direto entre os cientistas e a sociedade, diz Natalia Pasternak Taschner, coordenadora do evento no Brasil. Segundo ela, “as pessoas querem saber, têm sede de ciência, e os cientistas querem falar”. Já Alessandro Reis, sócio do We Are Bastards, observa: “Muitas ideias boas aparecem ao redor de uma cerveja”.

Os pesquisadores vão conversar, responder perguntas e sem formalidades, como inscrição ou emissão de certificados. Também não é preciso pagar entrada, apenas o que for consumido nos bares que sediam o evento. “É um desafio ensinar conceitos em uma conversa no bar, mas, se conseguirmos encantar as pessoas, despertar sua curiosidade, elas buscarão o conhecimento. É esse encantamento que procuramos despertar no Pint of Science”, afirma a Natalia Taschner.

Também estarão a postos Lauro Luiz Samojeden, Marcos Gomes Eleutério da Luz, Rodrigo Mossanek, Fábio Zanetti, Márcio Bettega e Camila Silveira da Silva, dos departamentos de Física e Química da UFPR, professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e dez estudantes de pós-graduação.

A primeira edição no Brasil aconteceu em 2015, quando foi trazido da Inglaterra pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP São Carlos. Os 22 municípios da edição passada saltaram para 56 e, com a entrada de cidades da região Norte, pela primeira vez o evento abrangerá todas as áreas do país.

Divirta-se cientificamente: o We Are Bastards fica à Av. Iguaçu, 2300 – Água Verde e comporta 300 pessoas (125 sentadas). Vai abrir às 18h e as palestras estão agendadas para as 19h. Entrada grátis.