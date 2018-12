A América Latina é a única região do mundo que não possui proteção de seu mercado, na contramão do movimento observado em todo o mundo, disse nesta quarta-feira, 5, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes. O executivo disse que o setor pode discutir uma maior abertura comercial, mas que é preciso se colocar na mesa a correção de assimetrias competitivas vividas hoje pela indústria brasileira.

Lopes disse que o mundo, como um todo, possui um viés protecionista, mas que o Brasil possui, por sua vez, um viés “pseudo-liberal”.

O IABr, ao lado de outras nove entidades, como a Abimaq, de máquinas e equipamentos, e a Anfavea, da indústria automobilística, formaram um grupo de “coalização empresarial da indústria” que já tem conversado com a equipe de transição do governo eleito, na defesa de uma agenda para o ajuste fiscal, associado à aprovação das reformas da Previdência e tributária.

“Nos reunimos para fazer uma avaliação e pela importância de estarmos juntos e buscar uma agenda para o Brasil, para permitir que o País volte a crescer”, disse Lopes.

Além dessa pauta, o grupo quer colocar na mesa, como prioridade, a retomada de investimentos na construção civil e em infraestrutura e, ainda, fomento às exportações. Segundo o presidente do IABr, a sinalização que tem sido dada pela área econômica do novo governo é de que uma maior abertura comercial do Brasil será feita de forma gradual, segura e negociada. O grupo já realizou reuniões com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e o futuro ministro da economia, Paulo Guedes.

Lopes destaca que, apesar do crescimento das vendas neste ano, para um volume de 18,83 milhões de toneladas, a queda em relação a 2013 é de 22,8%.