Servidores recebem primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira, dia 20

A Prefeitura de Curitiba paga nesta quarta-feira (20/6) a primeira parcela do 13º salário aos funcionários. O valor representa 50% do salário, sem descontos (que incidirão sobre o valor integral no pagamento da segunda parcela, em novembro). Serão beneficiados 41.804 servidores.

Os recursos devem movimentar R$ 122,6 milhões na economia da capital. A parcela vai ser depositada na conta dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município.

A antecipação do pagamento está sendo possível graças ao Plano de Recuperação de Curitiba, que promoveu ajuste fiscal e equilibrou as contas da Prefeitura. No ano passado, no primeiro ano de gestão, a antecipação, de 50%, foi feita em julho.

“É com grande alegria que anunciamos metade do pagamento do 13º salário para ajudar a contribuir na economia das famílias dos servidores”, disse o prefeito Rafael Greca. “É um reconhecimento da alegria e do empenho dos servidores em servir Curitiba”.

A segunda parcela, adiantou o prefeito, deve ser paga em 22 de novembro.