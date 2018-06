Servidores em vigília

Nem tudo são flores para a governadora Cida Borghetti. Um grupo de servidores públicos está em vigília em frente ao Palácio Iguaçu desde a manhã de segunda-feira, dia 11. Eles cobram o cumprimento da data-base. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), a dívida do Governo do Paraná está acumulada, e mais de 300 mil servidores recebem 12% menos do que deveriam. A governadora disse que: “Pedimos uma semana para que os nossos técnicos da Fazenda possam nos apresentar um relatório e uma manifestação sobre esta decisão”.