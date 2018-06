Servidores da Prefeitura poderão contar com serviços da ASPP

Todos os servidores públicos da Prefeitura de Curitiba poderão contar em breve com benefícios da Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP), a mais antiga entidade de representação de profissionais do setor público do Estado.

O estudo sobre a possibilidade de um convênio entre a associação e a Prefeitura foi solicitado ao prefeito Rafael Greca, nesta segunda-feira (18/6), pelo presidente da ASPP, Alvaro Miguel Rychuv, o diretor financeiro da entidade, Emídio Nicodemos Angelotti, e o assessor da associação, Samuel Milek.

Na reunião, com a presença dos secretários de Administração e Recursos Humanos, Heraldo Alves das Neves, e do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, ficou definido o agendamento de uma data para a celebração do convênio para que os servidores da Prefeitura possam contar com a rede de serviços conveniados à associação.

Com 86 anos de existência, a ASPP conta com 55 mil associados em todo o Paraná, entre funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Deste total, nove mil são da Prefeitura de Curitiba.

A associação oferece uma série de benefícios aos sócios, desde a utilização das sedes localizadas em Curitiba, Antonina, Caiobá, Piraquara, Ponta Grossa, São Mateus do Sul e Maringá. Além disso, ASPP conta com farmácias que oferecem descontos aos associados, além de convênios para produtos e serviços em diversas áreas.

Para outras informações, acesse http://www.aspp.com.br.