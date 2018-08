Seis vezes campeã do US Open, a norte-americana Serena Williams não deu muita sorte com o chaveamento da competição deste ano, anunciado nesta quinta-feira. Apesar de ter sido colocada como 17ª cabeça de chave, nove postos acima de sua atual posição no ranking da WTA, ela terá um caminho complicado em busca de seu 24º Grand Slam.

Serena estreará contra a polonesa Magda Linette, número 60 do mundo. Mas na terceira rodada já poderá enfrentar sua irmã, Venus, a 16ª favorita e que terá pela frente na primeira rodada a russa Svetlana Kuznetsova, 101º do ranking. Se confirmado, o duelo será o 30º entre as irmãs na história do circuito, o sexto em Flushing Meadows. Serena lidera o confronto com 17 vitórias.

Quem passar da eventual partida poderá enfrentar a romena Simona Halep, atual líder do ranking, nas oitavas de final. Halep estreará contra Kaia Kanepi, da Estônia, e na terceira rodada poderá ter pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 27ª cabeça de chave.

Ainda deste lado da chave, a atual campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens, terceira favorita, estreia contra a russa Evgeniya Rodina. A espanhola Garbiñe Muguruza, 12ª cabeça de chave, encara a chinesa Shuai Zhang na primeira rodada e poderá enfrentar a australiana Ashleigh Barty na terceira. A checa Karolina Pliskova, oitava favorita, encara a cazaque Zarina Diyas.

Do outro lado, a suíça Caroline Wozniacki, cabeça de chave número 2, fará o primeiro jogo contra a campeã do US Open de 2011, a australiana Samantha Stosur. Se vencer, vai encara a ganhadora do confronto entre a ucraniana Lesia Tsurenko e a belga Alison Van Uytvanck.

Este quadrante ainda conta com a atual campeã de Wimbledon e ganhadora do US Open em 2016, Angelique Kerber, quarta favorita na atual edição. A alemã estreia contra a russa Margarita Gasparyan e pode encarar a ex-top 10 Dominika Cibulkova na terceira rodada. A checa Petra Kvitova, quinta cabeça de chave, enfrentará a belga Yanina Wickmayer na rodada inaugural, e a bielo-russa Aryna Sabalenka, 26ª favorita, estreia contra a norte-americana Danielle Collins.

A chave ainda conta com a sexta favorita, a francesa Caroline Garcia, que fará a primeira rodada contra a britânica Johanna Konta, além da espanhola Carla Suárez Navarro, que aguarda pela adversária do qualifying. A russa Maria Sharapova, vencedora do US Open em 2006, também fará a primeira partida contra uma atleta do qualifying e poderá encarar a letã Jelena Ostapenko na terceira rodada.