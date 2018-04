Senior lança programa de portabilidade de software

Referência nacional em tecnologia para gestão no Brasil, a Senior anuncia uma iniciativa inédita no mercado ao lançar seu Programa de Portabilidade de Software. “Alocamos equipes internas para atender especificamente as empresas insatisfeitas com seus sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning)”, explica o Gerente de Produto da Senior, Fernando da Silva, lembrando que empresas que utilizam sistemas de gestão empresarial crescem cerca de 35% mais rápido e são até 10% mais produtivas, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo IDG Research Services.

A ideia da Senior é oferecer migrações facilitadas que quebrem o estigma de que trocar de ERP é difícil, caro e complicado. “Em nossas ações de prospecção, nos deparamos com diferentes percepções do mercado em relação aos players existentes. E encontramos empresas que, por questões de modelo de negócios ou necessidades mais estreitas de atendimento e suporte, querem mudar de sistema. Entretanto, essas empresas acabam não avançando em novas negociações por acharem que a mudança vai ser muito dispendiosa, trabalhosa e, ainda, paralisar seus processos”, afirma o executivo.

Nem sempre os gestores possuem visão crítica para analisar o quanto um ERP inadequado pode comprometer o crescimento da sua empresa. “Muitos clientes nos procuram porque contrataram soluções às pressas ou porque precisavam resolver algum problema pontual e, agora, vivem um momento de expansão o qual os sistemas não mais acompanham”, detalha.

Foi aí que a Senior lançou mão de uma ação inovadora e pioneira. “Desenvolvemos uma oferta que agiliza a migração dos dados do ERP atual do cliente para o nosso. Dessa forma, a mudança acontece de forma rápida, gerando economia em horas de implantação e simplificando todo o processo”, explica Fernando.

A escolha do sistema de ERP é muito importante e optar por uma solução que não seja aderente aos objetivos da empresa ou que limite o seu crescimento certamente irá prejudicar a sua sobrevivência no mercado.

O Gestão Empresarial | ERP da Senior é uma ferramenta flexível e confiável, desenvolvida para tornar a gestão das empresas mais eficiente e conectada com a transformação digital. A solução está em compliance com a legislação brasileira e é compatível com diversos segmentos como manufatura, atacado e distribuição, varejo, agronegócio, entre outros.

Um software de ERP permite que todas as operações diárias do negócio, desde o fluxo de caixa até o balanço contábil, passando pela administração pessoal e as contas a receber, sejam feitas por uma plataforma única e integrada. Essa integração permite que os processos de compras, gastos e recebimento sejam feitos de forma mais rápida e eficiente. A plataforma oferece ainda uma visão global e em tempo real dos dados da empresa, o que facilita encontrar soluções de melhorias, como reposição de estoque, antecipação de recebíveis e ações de planejamento de produção por exemplo.