O Instituto Municipal de Administração Pública Imap promove nos dias 7, 8 e 9 de agosto o 2º Seminário Internacional de Administração Pública – Viva Curitiba!, no Salão de Atos do Complexo Imap Barigui.

O evento é uma das principais estratégias de compartilhamento de experiências e do conhecimento em Administração Pública, em parceria com importantes instituições e órgãos em âmbito municipal, estadual e federal, além de entidades internacionais.

Uma das metas do evento é a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a prosperidade, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.

O tema dos ODS será tratado na palestra magna “Alcançar os Objetivos dos ODS para além da Decisão Política – A Importância dos Modelos de Gestão”, na terça-feira (7/8), às 9h30, pelo ex-Secretário Geral da Presidência da República e professor da Universidade Tecnológica Equinoccial do Equador, Cristian Castillo Peñaherrera.

“A segunda edição do Seminário Internacional de Administração Pública Viva Curitiba! vai continuar o processo de internalização e atualização das boas práticas na administração pública, apresentando e debatendo as boas práticas locais e internacionais com atenção especial aos 17 ODS da ONU”, comenta Alexandre Jarschel de Oliveira, presidente do Imap.

As inscrições são gratuitas, abertas a servidores públicos, estudantes e sociedade em geral no site: http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/eventos/detalhes/315 .Todos os participantes receberão certificado.