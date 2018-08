Representantes do setor público, empresas, estudantes e entidades ligadas à conservação do meio ambiente participaram, nesta terça-feira (28/8), do seminário Planejamento Urbano Resiliente e de Baixo Carbono. Promovido pela Prefeitura de Curitiba e pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, o evento aconteceu no Salão Barigui, no Parque Barigui.

A agenda do dia foi marcada por debates sobre o impacto das mudanças climáticas na infraestrutura, economia e qualidade de vida da população, além disso o encontro buscou fomentar estratégias sustentáveis para o desenvolvimento de políticas públicas ambientais.

Para o secretário-executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, Curitiba é uma cidade de vanguarda em diversas destas questões. “A cidade vai ser paradigma para outros lugares, por isso a troca de experiências será importante”, disse. “Assim como para revisitar os marcos de sustentabilidade locais, como a política de clima, para buscar apoiar de forma mais pragmática o município na busca de recursos para iniciativas planejadas ou já em curso”, completou.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, agradeceu à entidade pela parceria com Curitiba. “As grandes mudanças acontecem localmente, mas devem estar inseridas em um contexto global. Por isso é tão importante estarmos conectados nesta rede internacional, também junto ao ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade”, destacou.

Marilza listou iniciativas que Curitiba já tem em busca da redução de carbono, como é o caso da política de proteção de áreas verdes, responsáveis por fazer a fixação (troca) destes gases durante o processo de fotossíntese. “São medidas consolidadas e vinculadas à legislação de ocupação e uso do solo da cidade”, observou. Com a preservação em áreas públicas e privadas, Curitiba garante cerca de 60 metros quadrados de áreas verdes por habitante.

Está em andamento, ainda, uma iniciativa conjunta de Curitiba e outros 22 municípios da Região Metropolitana, participantes do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Conresol), para reduzir as emissões de gases neste segmento em torno de 40%. “Trata-se de uma redução bastante consistente, que representa 10% das emissões totais de Curitiba, e que vai ser atingida com tecnologia de tratamento de resíduos e diminuição da quilometragem rodada no transporte deste material”, explicou a secretária Marilza.

Futuro próximo

Durante a manhã desta terça-feira (28/8), em reunião do prefeito Rafael Greca com o secretário-executivo do ICLEI América do Sul, foi assinado o decreto que designa um grupo de trabalho formado por servidores de diversas áreas no município e no Estado para elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. O encontro foi no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

O evento faz parte do Urban Leds II: Acelerando a Ação Climática por Meio de Estratégias de Desenvolvimento de Baixo Carbono, que visa apoiar cerca de 60 cidades do mundo alinhadas ao Acordo de Paris – de enfrentamento de mudanças climáticas. No Brasil, além de Curitiba, mais sete cidades participam da iniciativa. O projeto é implementado pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e ONU-Habitat e financiado pela Comissão Europeia.

O Urban Leds II promove a cooperação entre governos locais e, a partir de suas experiências, demonstra em fóruns globais o potencial existente para investimento em projetos climáticos das cidades. Nesta segunda fase, terá foco na geração de modelos de projetos financiáveis, escaláveis e replicáveis a partir de estratégias, em setores como mobilidade, resíduos e energia.

Durante a primeira fase do projeto, que teve duração de quatro anos, a Prefeitura recebeu o apoio técnico do ICLEI América do Sul na elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, em 2012 e 2013, e na capacitação em construções sustentáveis em prédios públicos.