Semana MEI terá mutirão de cursos grátis e empreendedorismo

Entre os dias 14 e 18 de maio, os 81 mil microempreendedores individuais (MEIs) de Curitiba e aqueles trabalhadores que pretendem abrir o seu próprio negócio terão à disposição uma grande programação gratuita, com cursos, palestras, oficinas, e consultoria sobre formalização e capacitação para crescer.

A Semana MEI, promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), com apoio da Prefeitura, terá palestras diárias no Engenho da Inovação, no Rebouças, além de um grande mutirão, no dia 17, reunindo todos os serviços de apoio aos MEIs no Parque Barigui.

“Fomentar a capacitação dos microempreendedores individuais e estimular o seu crescimento é fundamental para o desenvolvimento de Curitiba”, afirma Letícia Wolf Moura Justus, coordenadora dos oito Espaços Empreendedor da Prefeitura, responsáveis por vários serviços gratuitos aos MEIs em Curitiba. “Por isso, a Semana MEI é tão importante, pois tem como principal objetivo incentivar a formalização e priorizar o atendimento dos microempreendedores individuais.”

Assuntos variados

A programação começa no dia 14, próxima segunda-feira, com a palestra “Gestão Financeira, do Controle à Decisão”; e continua, nos dias 15 e 16, respectivamente, com os temas “Como Ter Ideias Criativas e Inovar na Prática” e “Sei Formar Preço”.

No dia 18, será ministrada a palestra “Aprenda a Fazer o Seu Tempo Seu Maior Parceiro”. “É fundamental que o microempreendedor individual busque informações confiáveis e de especialistas, para que desempenhe suas atividades de forma legal, segura e competitiva”, destaca Maria Fernanda Miotto, consultora do Sebrae/PR.

Parque Barigui

O grande momento da Semana será, no dia 17, quando irá ocorrer o Mutirão do MEI. Das 8h às 18h, o Salão de Atos do Parque Barigui irá se transformar em um imenso “Espaço Empreendedor” com seminário, em que especialistas do Sebrae/PR e parceiros irão abordar temas como gestão, negócios inovadores, novas tecnologias, organização de finanças e imagem pessoal.

Além disso, todas as equipes dos Espaços Empreendedor da Prefeitura estarão presentes para orientar e ajudar a regularizar o MEI, bem como auxiliar no envio da declaração anual (DASN-SIMEI).

Durante o Mutirão MEI, haverá ainda consultorias de especialistas do Sebrae e atendimento com instituições financeiras para apresentação de opções de crédito (Sicredi, Sicoob, Movera e Fomento Paraná), e tira-dúvidas com entidades como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Finanças (sobre ISS), Receita Estadual, INSS e Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Outras ações

Além da Semana MEI, o mês de maio terá três outras palestras voltadas a microempreendedores individuais. Na próxima quinta-feira (10/5), na Regional Bairro Novo, um consultor do Sebra/PR irá tirar todas as dúvidas sobre a regularização da atividade (“Torne-se um MEI”). No dia 24/5, na Regional Pinheirinho, será realizada a palestra “Sei Controlar o Meu Dinheiro”; e, no dia 29/5, na Regional Boa Vista, será abordado o tema “A Internet como sua Aliada”.

Confira a programação de maio para microempreendedores individuais (MEIs):

Dia 10/03 (das 14h às 17h) – Torne-se um MEI – Regional Bairro Novo

Dia 14 (das 14h às 17h) – Gestão Financeira, do Controle à Decisão – Engenho da Inovação

Dia 15 (das 14h às 17h) – Como ter ideias criativas e inovar na prática – Engenho da Inovação

Dia 16 (das 14h às 18h) – Sei formar preço – Engenho da Inovação

Dia 17 (das 8h às 18h) – Mutirão do MEI – Salão de Atos do Parque Barigui

Dia 18 (das 14h às 17h) – Aprenda a Fazer do seu tempo seu maior parceiro – Engenho da Inovação

Dia 24 (das 14h às 18h) – Sei controlar meu dinheiro – Regional Pinheirinho

Dia 29 (das 19h às 21h) – A internet como sua aliada – Regional Boa Vista

SERVIÇO

Toda a programação da Semana MEI é gratuita. A inscrição para participar das palestras pode ser feita no site da Agência Curitiba, nos oito Espaços Empreendedor ( clique aqui e confira os endereços ) ou pelo telefone do Sebrae/PR 0800-570-0800.