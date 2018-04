Semana Jovem terá debates, esportes e encontro de arte urbana

Começa nesta terça-feira (10/4), às 15h, a programação da Semana Jovem de Curitiba. A abertura será no Memorial de Curitiba, com uma ação do Papo Jovem, debate em formato de arena que terá como foco o protagonismo juvenil.

A Semana Jovem vai até sexta-feira 13/4 e contará com 45 atividades que incluem palestras, rodas de leituras, oficinas, ações esportivas, artes marciais, skate e ciclismo. Um dos destaques será o 7º Street of Styles – Encontro Internacional de Graffiti

“Os jovens representam 27% da população curitibana e é fundamental que tenham espaço para expor trabalhos e ideias. A Semana Jovem vem com propósito de fortalecer sua socialização e potencial como agentes de transformação”, afirmou o assessor de Juventude da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marco Figueiredo.

Grafite

O 7º Street of Styles – Encontro Internacional de Graffiti vai reunir 250 artistas de 30 países e 22 estados brasileiros. O evento tem como objetivo proporcionar acesso a cultura, transformando os muros da cidade em verdadeiras galerias de arte a céu aberto.

Além de apresentar a arte do grafite com tinta, cor e liberdade de expressão, com ações em 12 locais diferentes do município, o Street of Styles também terá workshop de grafite; oficina de stencil com autistas; oficina de ilustração; palestras; exposições e rodas de breaking.

A programação do Street of Styles pode ser conferida no linkhttps://www.streetofstyles.com/programaccedilatildeo.html

A programação completa da Semana Jovem está emhttp://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2018/00224269.pdf

