O Hospital São Vicente promove a III Semana do Doador de Órgãos e Tecidos do Hospital São Vicente. Setembro é o mês da conscientização sobre a importância da doação e transplante de órgãos, conhecido como Setembro Verde. No Paraná, o Hospital São Vicente – Funef, é referência no transplante de fígado e rim, já tendo realizado mais de 500 procedimentos. Vale destacar que o Paraná conquistou recentemente o 1º lugar em doação de órgãos para transplante em 2018, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). No Estado são 44,2 doadores efetivos por milhão de habitantes.

Hoje, às 9h, será realizada a III Caminhada do Dia Mundial do Doador de Órgãos, com distribuição de camisetas por ordem de chegada. E, amanhã, a partir das 15h, o Hospital promove o I Simpósio de Captação e Transplantes de Órgãos e Tecidos, no Centro de Eventos. A inscrição custa R$ 20,00 e pode ser feita até o dia 21 de setembro, limitada a 120 vagas. Os participantes também são convidados a trazer um brinquedo para doação a uma instituição no Dia das Crianças. Mais informações: inscricao@hospitalsaovicente.com.br.

I Simpósio sobre Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante:

27/09/18

15h O papel do enfermeiro do transplante e seus desafios: relato de casos

Enfº Rogério F. de Lara (Coord. Tx. Hosp. São Vicente)

Enfª Emily C. Fagundes (Enfª Tx Hosp. São Vicente)

16h A importância dos profissionais da CIHDOTT no processo de transplantes de órgãos

Enfª Jaqueline Nascimento (Coord. CIHDOTT Hosp. São Vicente)

16h45 Sensibilização sobre doação de tecidos para transplante

Leandro Souza – BTH PUC / PR

17h30 Intervalo – Coffee

18h Transplante de Fígado – Da fila de espera ao transplante

Dr. Nertan Tefilli

19h Aspectos gerais do Transplante Renal

Dra. Luciana Percegona