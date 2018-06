Sem renovação do pedágio

A farra dos pedágios, com preços fora da realidade e que foram enfiados goela abaixo dos paranaenses durante mais de 20 anos, está chegando ao final. Ontem a governadora Cida Borghetti informou às concessionárias que exploram as rodovias paranaenses desde 1998 que iniciem os processos de finalização dos contratos, que irão até 2021. “Estamos comunicando antecipadamente para que as concessionárias se preparem e tenham a consciência de que os contratos não serão renovados”, explicou Cida. A estimativa do governo atual é de que os valores diminuam em cerca de 50% para os próximos contratos.