O técnico Maurizio Sarri estreou nesta segunda-feira à frente do Chelsea com uma vitória por 1 a 0 sobre o Perth Glory, da Austrália, em amistoso disputado na casa do adversário. O gol da partida foi marcado pelo atacante espanhol Pedro Rodríguez.

Sarri substitui o também italiano Antonio Conte à frente da equipe inglesa. Seu primeiro jogo contou com a presença de 60 mil torcedores no Perth Stadium. Os visitantes jogaram desfalcados dos atletas que participaram da Copa do Mundo da Rússia.

O Chelsea dominou a partida e abriu o placar logo aos cinco minutos. O duelo também marcou a estreia do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, contratado pelos ingleses junto ao Napoli. Ele atuou no meio-campo ao lado do espanhol e capitão da equipe Cesc Fábregas.

Em sua análise inicial, Sarri gostou do desempenho da equipe. “O resultado não é um espelho do jogo (devido às inúmeras chances criadas). Mas nesse período é mais importante a performance dos jogadores”, disse. “Estou satisfeito com o desempenho no primeiro tempo e nos 15 minutos iniciais da etapa final”, emendou o italiano.

Nos 30 minutos restantes, Sarri não gostou do comportamento tático de sua equipe. “Perdemos a distância entre a defesa e o meio-campo. Sabemos que haverá muito trabalho. Temos que trabalhar duro. E temos que evoluir também muito rápido”, analisou.

O Chelsea disputará o próximo amistoso no sábado, contra a Inter de Milão, em Nice, na França. “Esperamos fazer um jogo melhor. Mas sabemos que não será nada fácil porque estamos sem 12 jogadores que estiveram na Copa do Mundo”, disse.

Entre as ausências nos amistosos estão o brasileiro Willian, os belgas Courtois e Hazard, além do atacante francês Giroud, que estiveram na Rússia. O Chelsea estreia no Campeonato Inglês em 12 de agosto contra o Huddersfield.