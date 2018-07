O atacante Gabriel está fora da lista de relacionados para a excursão do Santos ao México. Os 26 jogadores foram divulgados nesta terça-feira pelo clube. Gabigol, como é mais conhecido, apresentou dores no púbis e deve ficar em tratamento no CT Rei Pelé, em Santos, enquanto a delegação realiza dois amistosos em solo mexicano.

A ausência atrapalha o planejamento do técnico Jair Ventura, que gostaria de testar o ataque com o camisa 10, Bruno Henrique e Rodrygo para a sequência da temporada – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Além da opção de manter Eduardo Sasha.

Outros três jogadores vão desfalcar o time alvinegro na viagem. O volante Alison e o atacante Arthur Gomes, ambos com entorse no tornozelo esquerdo, além do zagueiro Lucas Veríssimo, com mialgia na coxa direita, não embarcam para o México, em mais uma etapa do “projeto de internacionalização da marca”, como anuncia o clube.

Sobre o defensor, há ainda a hipótese de ele estar sendo preservado para continuar as negociações com equipes da Europa. Lyon, da França, e Torino, da Itália, estão com conversas mais adiantadas.

No México, o Santos enfrenta dois amistosos antes do retorno ao Brasileirão. O primeiro duelo diante do Monterrey será realizado neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no estádio BBVA Bancomer, em Monterrey. Já o segundo desafio contra o Querétaro ocorrerá na próxima terça-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio Corregidora, na cidade de Querétaro.

Confira os 26 relacionados do Santos:

Goleiros – João Paulo, Vanderlei e Vladimir

Laterais – Daniel Guedes, Dodô e Victor Ferraz

Zagueiros – David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu

Meias – Diego Pituca, Fernando Medeiros, Gabriel Calabres, Guilherme Nunes, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato, Vitor Bueno, Vecchio e Yuri

Atacantes – Bruno Henrique, Copete, Diego Cardoso, Eduardo Sasha, Rodrygo e Yuri Alberto