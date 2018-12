O elenco do Real Madrid realizou nesta segunda-feira o primeiro treino em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde o time espanhol vai disputar a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa contra o Kashima Antlers, às 14h30 (de Brasília) desta quarta-feira. No centro de treinamento da New York University, a baixa foi Marco Asensio, que ainda sente dores musculares na coxa esquerda.

O problema físico foi responsável pela substituição do meia no último sábado, quando o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0. O atacante Karim Benzema, que machucou o tornozelo durante a partida pelo Campeonato Espanhol, participou da atividade em Abu Dabi sem limitações.

Gareth Bale, que também se recupera de pancada no tornozelo, trabalhou junto dos demais companheiros durante a maior parte do treino. Nos momentos finais, o atacante galês foi deslocado para se exercitar ao lado de Nacho Fernández e Mariano Díaz, indisponíveis porque se recuperam de lesões.

O técnico Santiago Solari pode perder Asensio para a partida contra o Kashima Antlers, mas deve contar com o retorno de Casemiro, recuperado de lesão no pé. O volante brasileiro já está curado, mas foi poupado no duelo contra o Rayo Vallecano.