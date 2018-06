Selena Gomez exibe novo tênis felino

A Puma Brasil iniciou a semana lançando o novo Defy, modelo de tênis que contempla tanto os universo training quanto o fashion, para alegria e conforto das mulheres de atitude, não importa qual seja o desafio, daí que a embaixadora mundial da marca é Selena Gomez, atriz e cantora de sangue texano e mexicano.

O tênis, portanto, só poderia ser robusto, que vem ressurgindo com força, desafiando os padrões de treinos e inovando no visual. A plataforma do Defy possui a tecnologia Profoam, espuma que oferece maior retorno de energia, além de sistema de amortecimento que confere funcionalidade e estilo, segundo garante a marca do felino.

No clipe da música Back to You, já se tem a participação de Defy. A música integra a série 13 Reasons Why, produziada para Netflix por Selena Gomez, que é garota-propaganda dos tênis femininos da Puma há menos de um ano.

Acompanham o visual da pop star: calça legging, top, camiseta e mochila. A coleção pode ser encontrada com exclusividade em Pum.com e Authentic Feet. No Brasil, o preço de venda do tênis é de 399,90 reais, numeração de 35 ao 39.

P.S: Já que estamos em plena Copa do Mundo, uma lembrança – Pelé usou chuteiras Puma nos gloriosos anos de 60 e 70.