Seleção brasileira de basquete é convocada

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados para representar a seleção brasileira masculina de basquete nos próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2019, na China. O destaque ficou por conta do armador Scott Machado.

Aos 28 anos, Scott Machado vinha de um longo período sem ser lembrado para a seleção. O armador não se firmou na NBA, onde atuou por Houston Rockets e Golden State Warriors, rodou sem muito brilho pelo basquete europeu, mas voltou a se destacar na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA, pelo South Bay Lakers.

Ao seu lado na armação, Machado terá o experiente Marcelinho Huertas, ex-Los Angeles Lakers e atualmente no Baskonia da Espanha, que deverá ser o titular da seleção. O jovem Yago, de 19 anos, destaque do Paulistano no título do NBB, e Rafael Luz, que passou boa parte da última temporada com o Franca machucado, são os outros jogadores da posição.

Boa parte da convocação, aliás, é de nomes de destaque no último NBB. O campeão Paulistano, por exemplo, ainda teve lembrados o ala Johnatan e o ala/pivô Lucas Dias. Do segundo colocado Mogi das Cruzes, foi convocado o ala Jimmy. Bauru cederá Renan Lenz e Rafael Hettsheimeir, enquanto Franca ainda viu Léo Meindl e Cipolini serem lembrados.

Da NBA, apenas Cristiano Felício, do Chicago Bulls, foi convocado por Petrovic. Anderson Varejão, ex-Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors e atualmente no Flamengo, também apareceu na convocação.

A seleção brasileira é a única invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas até o momento. Em quatro jogos, venceu Chile, duas vezes, Venezuela e Colômbia. Agora, encerrará sua participação no Grupo B diante da Venezuela, no próximo dia 29, em Caracas, e da Colômbia, três dias mais tarde, em Medellín.

Confira a convocação da seleção brasileira de basquete:

Armadores: Marcelinho Huertas (Baskonia-ESP), Yago (Paulistano), Scott Machado (South Bay Lakers), Rafael Luz (Franca).

Ala/armador: Vitor Benite (Murcia-ESP),

Alas: Léo Meindl (Franca), Johnatan (Paulistano), Jimmy (Mogi), Gui Bento (Pinheiros).

Alas/pivôs: Lucas Dias (Paulistano), Renan Lenz (Bauru).

Pivôs: Cipolini (Franca), Rafael Hettsheimeir (Bauru), Cristiano Felício (Chicago Bulls), Anderson Varejão (Flamengo).