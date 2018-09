O mercado da beleza é altamente competitivo e exigente, ao mesmo tempo que é um dos que mais oferece oportunidades de trabalho no Brasil. Tem cabelereiro faturando mais de R$ 50 mil por mês, maquiador ganhando em torno de R$ 20 mil e manicure com salário de R$ 5 mil.

De acordo com a gerente do Centro de Formação de Profissionais da Beleza Lady&Lord, Deise Santos, a boa notícia é que existe espaço para novos profissionais para quem deseja investir nesta área. “Seja como profissão principal ou atividade para complementação de renda, o mercado da beleza oferece várias possibilidades. O profissional pode atuar de forma autônoma, atender à domicílio, ou montar seu próprio negócio. Para uma carreira de sucesso é importante investir em formação continuada”, comenta Deise.

Em funcionamento desde 2002, a Escola Lady&Lord já formou mais de 80 mil pessoas. Com sede em Curitiba, forma cerca de 5 mil profissionais por ano, entre cabelereiros, manicures, depiladoras e outros. São ofertados mais de 20 cursos, sendo os mais procurados: Maquiagem, Barbeiro, Manicure, Cabelo Feminino e aperfeiçoamento.

Com cursos com valor inicial a partir de R$ 249, a Escola Lady&Lord trabalha com a metodologia EAD. “Os alunos fazem a parte teórica a distância e comparecem à escola para fazer a parte prática, o que poupa tempo e deixa o processo mais dinâmico”, explica a gerente da escola. Serviço

Escola Lady&Lord

Endereço: Rua Comendador Araújo, 126 – Centro, Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3311-8600 / Whasapp: (41)98700-4081