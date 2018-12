A Secretaria de Estado da Educação iniciou ontem, em Curitiba, uma série de reuniões com os chefes dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs). Até amanhã, os servidores vão trabalhar a área pedagógica, administrativa e de recursos humanos.

Esse é o segundo encontro no ano entre as chefias dos Núcleos com a equipe da Secretaria da Educação. Os encontros realizados periodicamente contribuem para alinhar as políticas desenvolvidas pela Secretaria com as regionais e aproximar as demandas das escolas da administração da educação básica do Estado.

A secretária Lucia Cortez reforçou a importância do diálogo entre a pasta e as regionais. “É a oportunidade para conversar com os chefes, discutir as diretrizes e reforçar o trabalho que está sendo feito e planejar o próximo ano letivo”, disse.

A superintendente da Educação, Ines Carnieletto, que abriu a reunião, destacou a importância do trabalho integrado entre os departamentos da Secretaria com os Núcleos de Educação. “A estrutura da superintendência da Educação é muito grande e o trabalho desenvolvido em nossos departamentos refletem diretamente nas ações dos núcleos. Esse trabalho em equipe é fundamental para reforçar o papel desempenhado por nossas regionais com todas as escolas da rede estadual”, disse.

Hoje, os servidores também vão trabalhar questões relacionadas às atribuições do Núcleo de Controle Interno, Ouvidoria e Recursos Humanos, além das ações relacionadas a infraestrutura escolar com o Instituto Fundepar.