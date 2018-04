Sebastião Tapajós, violão, um rio e a floresta

A Caixa Cultural recebe o violonista Sebastião Tapajós, um dos músicos brasileiros mais aclamados no Brasil e no exterior. O espetáculo celebra seus 74 anos de vida, comemorados em 16 de abril. No palco ele será acompanhado pelo pianista Anderson Dourado. Curitiba entra na agenda turnê Por Entre As Árvores no próximo final de semana. E os ingressos estão à venda a partir deste sábado 21, na bilheteria do teatro.

O músico paraense comenta que o violão é a razão da sua vida. “Ele é para mim, desde a minha infância em Santarém, a ajuda indispensável para uma boa comunicação”. E o show é inspirado pela paisagem que cerca seu local de trabalho: as árvores da Amazônia e o Rio Tapajós. No repertório estão canções de sua autoria: “Milonga do Sabiá”, “Arariá”, “Ana Cam”, “Tributo à Edna”, “Um pro Ney”, “Por entre as árvores”, “Amigos do Recife”, “Emanuele”, “Rei Solano” e “Aos da guitarrada”.

O nome do espetáculo, Por entre as árvores, título de uma das canções do repertório, define a vontade do músico de transportar o ambiente sensorial de sua residência nortista para o palco. “A música tem esse nome por conta do ambiente onde foi composta, na sala de ensaios que fica em frente a muitas árvores. Entre elas, a visão do rio Tapajós, que Sebastião diz que é sua piscina de 20 mil quilômetros de extensão”, conta Dourado, que encarou, junto a Sebastião Tapajós, a missão de preparar os arranjos de piano das composições.

O diálogo entre o violão mágico de Tapajós e o piano de Anderson Dourado é o diferencial desse show. O pianista que já trabalha com Sebastião desde o disco Da Lapa ao Mascote (2013) explica que 80% das composições são inéditas e que o estilo “representa a essência da música brasileira, com foco no regionalismo característico, no que foi conhecido mundialmente como ‘o violão de Sebastião Tapajós'”.

Nascido em um barco que navegava pelo baixo Amazonas, no município de Alenquer, Sebastiãoele começou a tocar cedo, encantado pelos seresteiros da região. Viveu em Santarém desde muito pequeno e, de lá, mudou-se para Belém onde passou a integrar o grupo de baile Os Mocorongos, sempre ao violão. Estudou e fez shows em Portugal e na Espanha.

Mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1967, foi contratado por várias gravadoras, chegou a gravar oito discos em apenas três anos pelo selo do argentino Astor Piazzola e, na Alemanha, gravou dezenas de discos. Com Guitarra Crioula, em 1982, conquistou o prêmio de Disco do Ano na Alemanha. Hoje já se vão mais de 50 discos e mais de 500 turnês por, pelo menos, trinta países.

Apesar disso, Tião, como é conhecido pelos amigos, é pessoa humilde, simples e generosa, que cita os parceiros paraenses com frequência, segundo o próprio Alfredo Oliveira. Com estilo único e inconfundível, o violão de Sebastião Tapajós viaja por uma harmonia densa e melodias fluidas, ora delicadas ora cheias de ataque percussivo. Os nomes de alguns de seus primeiros discos de sucesso dão o tom dessa magia: Guitarra Cósmica (1968), Guitarra Fantástica (1974) Profícuo em sua produção, Tião lançou, em 2015, seu mais recente disco, “Aos da Guitarrada”, em que dialoga e festeja com o celebrado gênero paraense.

Imperdível: Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280),ntações na sexta e sábado, dias 27 e 28, às 20 horas; e no domingo às 19h. Ingressosa 20 e 10 reais.