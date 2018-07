Aprendendo com as experiências de Jefferson e Gatito, o goleiro Saulo afirmou nesta terça-feira que está pronto para assumir o gol do Botafogo. Ele será o goleiro titular da equipe na partida contra a Chapecoense, na quinta-feira, no Engenhão, pela 15ª rodada do Brasileirão.

“Estou preparado e desde quando subi para o profissional eu tenho treinado para esse momento e ele chegou. Vou dar o meu máximo para agarrar essa oportunidade”, declarou o goleiro de 23 anos, que vai precisar substituir os dois goleiros machucados da equipe carioca.

Saulo assumiu o gol do Botafogo na rodada passada do Brasileirão, no clássico com o Flamengo, no sábado. Ele entrou em campo no meio do jogo para substituir Jefferson, que se lesionara. O reserva teve boa atuação no restante da partida e foi confirmado como titular nesta quinta.

Jefferson sofreu uma pequena fratura da cartilagem tireoide e edema de cordas vocais ao se chocar com Lucas Paquetá na jogada do segundo gol do Flamengo, no sábado. Gatito, por sua vez, está na reta final de recuperação. Nesta terça, ele chegou a treinar com bola com os demais companheiros.

Para Saulo, os dois experientes goleiros são sua maior referência. “Não por jogar no Botafogo, mas com um olhar profissional eu os vejo como os dois melhores goleiros do Brasil. Não por jogar no Botafogo que falo isso, mas são dois excelentes goleiros. Vivo um amadurecimento a cada dia por aprender com eles”, declarou o goleiro.

Saulo acredita que, aprendendo com a dupla, poderá se tornar grande goleiro na equipe carioca. “O Jefferson é um goleiro excepcional, assim como o Gatito, que é um cara mais frio. O Jefferson é mais força, explosão. Tento pegar o melhor dos dois, assim serei um goleiraço. Isso me ajuda não só no futebol. São pessoas calmas, pacientes e nesses três anos que estou no profissional tenho utilizado dessa paciência.”

O goleiro é a única mudança certa na equipe titular do Botafogo para o jogo de quinta. Nesta tarde, o técnico Marcos Paquetá comandou treino fechado no campo anexo do Engenhão, no Rio de Janeiro.