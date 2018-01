Sanepar investe R$ 8,4 mi na região de Paranavaí

Os sistemas de abastecimento de água de Paranavaí, Inajá, Paraíso do Norte e Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná, estão sendo ampliados. Para a realização das obras, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 8,4 milhões.

Os recursos estão sendo aplicados em reformas de unidades, na ampliação de redes de distribuição, em interligações e na operacionalização de poços artesianos, entre outras melhorias. Na maioria dos municípios as obras serão concluídas ainda no primeiro semestre de 2018 e devem beneficiar 104 mil pessoas.

Segundo o gerente-geral da Região Noroeste, Sergio Veroneze, a Sanepar tem investido em todos os municípios do Paraná atendidos pela empresa, independente do seu porte.

“Nos últimos anos nossa prioridade tem sido atender bem a população paranaense das grandes, médias e pequenas cidades. Por isso, não temos medido esforços para aplicar os recursos e melhorar, ainda mais, os serviços prestados pela companhia”.

Em Paranavaí, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade está passando por uma grande obra, com a execução de sistema de armazenagem, implantação de módulo de filtro, reforma dos decantadores, floculadores e implantação de adutoras. Também estão sendo operacionalizados novos poços artesianos, que irão reforçar o abastecimento para a população. O investimento total é de quase R$ 6,2 milhões.

Na cidade de Paraíso do Norte, a Sanepar está investindo cerca de R$ 1,6 milhão na interligação e operacionalização de dois poços artesianos e na implantação de 5.582 metros de adutoras.

Também serão feitas melhorias elétricas e de urbanização no pátio da empresa.

Inajá e Porto São José, distrito de São Pedro do Paraná, estão recebendo recursos que, somados, chegam a R$ 626 mil. Nas duas localidades a empresa está colocando novos poços artesianos em operação, reforçando o abastecimento para a população, além da realização de outras melhorias.